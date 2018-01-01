Wink
Фильмы
Ужастики. Ожившие рисунки
Актёры и съёмочная группа фильма «Ужастики. Ожившие рисунки»

Режиссёры

Сет Уорли

Seth Worley
Режиссёр

Актёры

Д’Арси Карден

D'Arcy Carden
АктрисаLiz Wyatt
Джаксен Кеннер

Jaxen Kenner
АктёрDemarcus
Калон Сокс

Kalon Cox
АктрисаBowman Lynch
Ке Лоуренс

Kue Lawrence
АктёрJack Wyatt
Дайана Соул

Dajanae Cole
АктрисаMaggie
Надя Бенавидес

Nadia Benavides
АктрисаDr. Land
Бьянка Бель

Bianca Belle
АктрисаAmber Wyatt
Тони Хейл

Tony Hale
АктёрTaylor Wyatt
Ранда Ньюман

Randa Newman
АктёрMiss Thompson
Генезис Роуз Браун

Genesis Rose Brown
АктрисаCarson

Сценаристы

Сет Уорли

Seth Worley
Сценарист

Продюсеры

Тони Хейл

Tony Hale
Продюсер
Дэрил С. Лефевр

Daryl C. Lefever
Продюсер
Дасти Браун

Dusty Brown
Продюсер
Кейтлин Ботш

Katelyn Botsch
Продюсер

Художники

Мики Визе

Mickey Wiese
Художник
Мэдисон Браун

Madison Braun
Художница
Аманда Матсуи

Amanda Matsui
Художница
Сидни Янг

Sidney Young
Художница

Монтажёры

Сет Уорли

Seth Worley
Монтажёр

Композиторы

Коди Фрай

Cody Fry
Композитор