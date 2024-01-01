Фильм Ужастики. Ожившие рисунки
2024, Sketch
Фэнтези, Комедия12+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Альбом с рисунками 10-летней Эмбер случайно падает в магический пруд с живой водой, и все ее творения вдруг оживают. Но есть нюанс — Эмбер обожает рисовать всяких страшных монстров. Когда город начинают атаковать ужастики всех мастей, Эмбер и ее семья должны объединиться и понять, как остановить монстров, которых они не планировали выпускать.
Ужастики покупка билетов в кино онлайн
СтранаСША
ЖанрКомедия, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Рейтинг
7.2 IMDb
- СУРежиссёр
Сет
Уорли
- ДКАктриса
Д’Арси
Карден
- ДКАктёр
Джаксен
Кеннер
- КСАктриса
Калон
Сокс
- КЛАктёр
Ке
Лоуренс
- ДСАктриса
Дайана
Соул
- НБАктриса
Надя
Бенавидес
- ББАктриса
Бьянка
Бель
- Актёр
Тони
Хейл
- РНАктёр
Ранда
Ньюман
- ГРАктриса
Генезис
Роуз Браун
- СУСценарист
Сет
Уорли
- Продюсер
Тони
Хейл
- ДСПродюсер
Дэрил
С. Лефевр
- ДБПродюсер
Дасти
Браун
- КБПродюсер
Кейтлин
Ботш
- МВХудожник
Мики
Визе
- МБХудожница
Мэдисон
Браун
- АМХудожница
Аманда
Матсуи
- СЯХудожница
Сидни
Янг
- СУМонтажёр
Сет
Уорли
- КФКомпозитор
Коди
Фрай