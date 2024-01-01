Фильм Ужастики. Ожившие рисунки

Альбом с рисунками 10-летней Эмбер случайно падает в магический пруд с живой водой, и все ее творения вдруг оживают. Но есть нюанс — Эмбер обожает рисовать всяких страшных монстров. Когда город начинают атаковать ужастики всех мастей, Эмбер и ее семья должны объединиться и понять, как остановить монстров, которых они не планировали выпускать.



