Фильм Ужастики. Ожившие рисунки

Ужастики. Ожившие рисунки
2024, Sketch
Фэнтези, Комедия12+
О фильме

Альбом с рисунками 10-летней Эмбер случайно падает в магический пруд с живой водой, и все ее творения вдруг оживают. Но есть нюанс — Эмбер обожает рисовать всяких страшных монстров. Когда город начинают атаковать ужастики всех мастей, Эмбер и ее семья должны объединиться и понять, как остановить монстров, которых они не планировали выпускать.

Страна
США
Жанр
Комедия, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD

Рейтинг

7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ужастики. Ожившие рисунки»