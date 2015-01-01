Ужаленные (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Комедийный фильм ужасов «Ужаленные» снят в лучших традициях олдскульных хорроров о насекомых-мутантах и порадует всех ценителей жанра. Посмотреть яркую дебютную киноработу режиссера Бенжамина Диеза можно онлайн и в хорошем качестве.



Отвязный и легкомысленный Пол (Мэтью О’Лири) работает в фирме по организации праздников под руководством очаровательной, но очень серьезной и продуманной Джулии (Джессика Кук). Герой давно положил глаз на неприступную начальницу и воспринимает очередное задание как шанс произвести на нее впечатление. Итак, Пол и Джулия отправляются в шикарный особняк мэра на веселый маскарад со множеством высокопоставленных и экстравагантных гостей. Пока вечеринка набирает обороты, осы, наевшиеся химикатов, которыми недавно обработали землю на территории мэрских владений, превращаются в гигантских кровожадных тварей. Достигнув человеческих размеров, они проникают на праздник и начинают охоту на ряженую публику. Люди, ужаленные осами-мутантами, практически моментально становятся инкубаторами для возникновения новых чудовищ. Количество инфернальных насекомых растет не по дням, а по часам, а отважные Пол и Джулия пытаются им противостоять, все больше влюбляясь друг в друга. Удастся ли паре выжить, и какую роль в этом карнавале ужасов играет культовый кинозлодей Лэнс Хенриксен (звезда «Чужих», «Терминатора» и «Секретных материалов»), вы узнаете, посмотрев фильм «Ужаленные» онлайн и абсолютно бесплатно.



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