Уйти не прощаясь (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Светская львица из Нью-Йорка Фрэнсис Прайс к 60-ти годам успела промотать практически всe состояние мужа, скончавшегося 20 лет назад. Позволить себе привычный уровень жизни она не может, а терять престижный статус в обществе выше ее сил. Фрэнсис решает перебраться в Париж, чтобы скромно доживать свой век вдали от посторонних, и этот переезд превращается в настоящее экзистенциальное путешествие.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АДРежиссёр
Азазель
Джейкобс
- Актриса
Мишель
Пфайффер
- Актёр
Лукас
Хеджес
- ТЛАктёр
Трэйси
Леттс
- ВМАктриса
Валери
Махаффей
- СКАктриса
Сьюзэн
Койн
- Актриса
Имоджен
Путс
- Актриса
Даниэль
Макдональд
- ИДАктёр
Исаак
Де Банколе
- ДДАктёр
Дэниэл
ДиТомассо
- ЭХАктёр
Эдди
Холлэнд
- ПДСценарист
Патрик
Де Витт
- МАПродюсер
Мэтт
Аселтон
- ПДПродюсер
Патрик
Де Витт
- ДПХудожница
Джейн
Петри