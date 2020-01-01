Уйти не прощаясь
Wink
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Уйти не прощаясь
6.82020, French Exit
Драмы, Комедии108 мин18+

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Уйти не прощаясь (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Светская львица из Нью-Йорка Фрэнсис Прайс к 60-ти годам успела промотать практически всe состояние мужа, скончавшегося 20 лет назад. Позволить себе привычный уровень жизни она не может, а терять престижный статус в обществе выше ее сил. Фрэнсис решает перебраться в Париж, чтобы скромно доживать свой век вдали от посторонних, и этот переезд превращается в настоящее экзистенциальное путешествие.

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb