Уйти не прощаясь (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Светская львица из Нью-Йорка Фрэнсис Прайс к 60-ти годам успела промотать практически всe состояние мужа, скончавшегося 20 лет назад. Позволить себе привычный уровень жизни она не может, а терять престижный статус в обществе выше ее сил. Фрэнсис решает перебраться в Париж, чтобы скромно доживать свой век вдали от посторонних, и этот переезд превращается в настоящее экзистенциальное путешествие.



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