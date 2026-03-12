Утес (фильм, 2026) смотреть онлайн

О фильме
1846 год. Эрапиратов Карибского моря подходит кконцу, итолько самые отчаянные головорезы всё ещё грабят корабли, пытаясь найти выход изположения. Эрселл Бодден живёт смужем, сыном изоловкой наострове Кайман-Брак. Когда-то женщина была пираткой, нотеперь она—трудолюбивая домохозяйка, которая заботится осемье. Однако ейприходится вспомнить боевое прошлое, когда наостров вместе сосвоей бандой высаживается жестокий капитан пиратов Франциско Коннор, пленивший её мужа. Онищет золотые слитки, украденные Эрселл, ине остановится ниперед чем, чтобы вернуть добычу.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- Режиссёр
Фрэнк
Э. Флауэрс
- Актёр
Карл
Урбан
- Актриса
Приянка
Чопра Джонас
- ТМАктёр
Темуэра
Моррисон
- ИКАктёр
Исмаэль
Крус Кордова
- ЗМАктёр
Зэк
Моррис
- ГБАктёр
Гари
Бидл
- СОАктриса
Сафиа
Окли-Грин
- ДФАктёр
Дэвид
Филд
- ГХАктёр
Грег
Хаттон
- СДАктёр
Сачин
Джоаб
- ПМАктёр
Пачаро
Мзембе
- ДМАктёр
Джордан
Муни
- РДАктёр
Ронни
Джеймс Хьюз
- ВНАктёр
Ведантен
Найду
- ДКАктёр
Джон
Квестед
- ТМАктриса
Тара
Мэкен
- МЛАктёр
Марк
Лемон
- ДБСценарист
Джо
Балларини
- Сценарист
Фрэнк
Э. Флауэрс
- Продюсер
Приянка
Чопра Джонас
- АРПродюсер
Анжела
Руссо-Отстот
- ЭРПродюсер
Энтони
Руссо
- ЛЛМонтажёр
Лиза
Лэссек
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман