Утес (фильм, 2026) смотреть онлайн

1846 год. Эрапиратов Карибского моря подходит кконцу, итолько самые отчаянные головорезы всё ещё грабят корабли, пытаясь найти выход изположения. Эрселл Бодден живёт смужем, сыном изоловкой наострове Кайман-Брак. Когда-то женщина была пираткой, нотеперь она—трудолюбивая домохозяйка, которая заботится осемье. Однако ейприходится вспомнить боевое прошлое, когда наостров вместе сосвоей бандой высаживается жестокий капитан пиратов Франциско Коннор, пленивший её мужа. Онищет золотые слитки, украденные Эрселл, ине остановится ниперед чем, чтобы вернуть добычу.

