Упыри
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Упыри

Упыри (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Упыри
Ужасы80 мин18+

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О фильме

Компания молодых людей попадает в лесную глубинку на тайное озеро и сталкивается там с мистическим ужасом, который раз в году рождается в Купальскую ночь.

Страна
Беларусь
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.9 IMDb