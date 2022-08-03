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Упрямица

Упрямица (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Zid
Триллер, Мелодрама127 мин18+

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О фильме

Во время сильнейшего ливня в аварии погибает девушка Нэнси. Полиция начинает своe расследование этой жуткой ночи, благодаря которой наружу всплывают весьма деликатные подробности о личных жизнях героев.

Страна
Индия
Жанр
Криминал, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
127 мин / 02:07

Рейтинг

4.5 IMDb