Уникальная любовь
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Уникальная любовь

Уникальная любовь (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Ajab Prem Ki Ghazab Kahani
Боевики, Комедии144 мин12+

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О фильме

Молодой парень Прем возглавляет «Клуб счастливчиков», помогает людям и творит добро. Однажды герой влюбляется в красавицу Дженни, которая видит в нем лишь друга. Девушка влюблена в Рахула Джалана, но родители хотят выдать ее за другого. Дженни просит Према похитить ее для Рахула.

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Страна
Индия
Жанр
Комедии, Боевики, Мелодрамы, Фэнтези
Качество
SD
Время
144 мин / 02:24

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.4 IMDb