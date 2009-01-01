Уникальная любовь (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Ajab Prem Ki Ghazab Kahani
Боевики, Комедии144 мин12+
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О фильме
Молодой парень Прем возглавляет «Клуб счастливчиков», помогает людям и творит добро. Однажды герой влюбляется в красавицу Дженни, которая видит в нем лишь друга. Девушка влюблена в Рахула Джалана, но родители хотят выдать ее за другого. Дженни просит Према похитить ее для Рахула.
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- РСРежиссёр
Раджкумар
Сантоши
- РКАктёр
Ранбир
Капур
- ККАктриса
Катрина
Каиф
- ДДАктёр
Даршан
Джаривала
- СДАктриса
Смита
Джайкар
- ЗХАктёр
Закир
Хуссайн
- УПАктёр
Упен
Патель
- МААктёр
Мукеш
Ахуджа
- РЮАктёр
Рана
Юнг Бахадур
- АБАктёр
Абхай
Бхаргав
- РССценарист
Раджкумар
Сантоши
- ПТПродюсер
Пракаш
Талрежа
- РСПродюсер
Рамеш
Садхурам Таурани
- ПЧКомпозитор
Притам
Чакраборти
- СМКомпозитор
Салим
Мерчант