Уникальная любовь (фильм, 2009) смотреть онлайн

Молодой парень Прем возглавляет «Клуб счастливчиков», помогает людям и творит добро. Однажды герой влюбляется в красавицу Дженни, которая видит в нем лишь друга. Девушка влюблена в Рахула Джалана, но родители хотят выдать ее за другого. Дженни просит Према похитить ее для Рахула.



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