Wink
Фильмы
Умберто Д.
Актёры и съёмочная группа фильма «Умберто Д.»

Актёры и съёмочная группа фильма «Умберто Д.»

Режиссёры

Витторио Де Сика

Витторио Де Сика

Vittorio De Sica
Режиссёр

Актёры

Карло Баттисти

Карло Баттисти

Carlo Battisti
Актёр
Мария-Пиа Касилио

Мария-Пиа Касилио

Maria-Pia Casilio
Актриса
Лина Дженнари

Лина Дженнари

Lina Gennari
Актриса
Илеана Симова

Илеана Симова

Ileana Simova
Актриса
Елена Ри

Елена Ри

Elena Rea
Актриса
Де Силва

Де Силва

De Silva
Актёр
Альберто Альбани Барбьери

Альберто Альбани Барбьери

Alberto Albani Barbieri
Актёр
Ламберто Маджорани

Ламберто Маджорани

Lamberto Maggiorani
Актёр

Сценаристы

Чезаре Дзаваттини

Чезаре Дзаваттини

Cesare Zavattini
Сценарист

Продюсеры

Джузеппе Амато

Джузеппе Амато

Giuseppe Amato
Продюсер
Витторио Де Сика

Витторио Де Сика

Vittorio De Sica
Продюсер
Анджело Риццоли

Анджело Риццоли

Angelo Rizzoli
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Попов

Владимир Попов

Актёр дубляжа
Инна Выходцева

Инна Выходцева

Актриса дубляжа
Валентина Караваева

Валентина Караваева

Актриса дубляжа

Монтажёры

Эральдо Да Рома

Эральдо Да Рома

Eraldo Da Roma
Монтажёр

Операторы

Альдо Грациати

Альдо Грациати

Aldo Graziati
Оператор

Композиторы

Алессандро Чиконьини

Алессандро Чиконьини

Alessandro Cicognini
Композитор