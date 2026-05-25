Фильм Умберто Д.

О фильме
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ВДРежиссёр
Витторио
Де Сика
- КБАктёр
Карло
Баттисти
- МКАктриса
Мария-Пиа
Касилио
- ЛДАктриса
Лина
Дженнари
- ИСАктриса
Илеана
Симова
- ЕРАктриса
Елена
Ри
- ДСАктёр
Де
Силва
- АААктёр
Альберто
Альбани Барбьери
- ЛМАктёр
Ламберто
Маджорани
- ЧДСценарист
Чезаре
Дзаваттини
- ДАПродюсер
Джузеппе
Амато
- ВДПродюсер
Витторио
Де Сика
- АРПродюсер
Анджело
Риццоли
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Попов
- ИВАктриса дубляжа
Инна
Выходцева
- ВКАктриса дубляжа
Валентина
Караваева
- ЭДМонтажёр
Эральдо
Да Рома
- АГОператор
Альдо
Грациати
- АЧКомпозитор
Алессандро
Чиконьини