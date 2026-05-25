Умберто Д.
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Умберто Д.

Фильм Умберто Д.

1952, Umberto D.
Драма18+
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О фильме

Выйдя на пенсию, Умберто оказывается без средств к существованию и сталкивается с неутешительной реальностью — ему остаётся только медленно умереть без пропитания и крыши над головой. Единственные, кому он небезразличен, беременная малолетка и дворняжка.

Страна
Италия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Умберто Д.»