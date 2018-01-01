WinkФильмыУлыбки летней ночиАктёры и съёмочная группа фильма «Улыбки летней ночи»
Актёры и съёмочная группа фильма «Улыбки летней ночи»
Режиссёры
Актёры
Улла ЯкобссонUlla Jacobsson
Актриса
Ева ДальбекEva Dahlbeck
Актриса
Харриет АндерссонHarriet Andersson
Актриса
Гуннар БьёрнстрандGunnar Björnstrand
Актёр
Ярл КуллеJarl Kulle
Актёр
Аке ФриделльÅke Fridell
Актёр
Бьёрн БьельфвенстамBjörn Bjelfvenstam
Актёр
Найма ВифстрандNaima Wifstrand
Актриса
Юллан КиндальJullan Kindahl
Актриса
Биргитта ВальбергBirgitta Valberg
Актриса
Биби АндерссонBibi Andersson
Актриса
Георг АделлиGeorg Adelly
Актёр
Дэвид ЭриксонDavid Erikson
Актёр
Сигге ФюрстSigge Fürst
Актёр
Вивека ХайстерViveca Heister
Актриса
Свеа ХольстSvea Holst
Актриса
Ульф ЙоханссонUlf Johansson
Актёр
Арни ЛиндбладArne Lindblad
Актёр
Карл-Гусаф ЛиндстедCarl-Gustaf Lindstedt
Актёр
Лиза ЛундхольмLisa Lundholm
Актриса
Мона МальмMona Malm
Актриса
Гуннар НилсенGunnar Nielsen
Актёр
Юнгве НордвалльYngve Nordwall
Актёр
Джозеф НорманJosef Norman
Актёр
Ёста ПрюцелиусGösta Prüzelius
Актёр
Милле ШмидтMille Schmidt
Актёр
Ханс СтроотHans Strååt
Актёр
Лена СёдерблумLena Söderblom
Актриса
Андерс ВулффAnders Wulff
Актёр