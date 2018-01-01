Wink
Фильмы
Улыбки летней ночи
Актёры и съёмочная группа фильма «Улыбки летней ночи»

Актёры и съёмочная группа фильма «Улыбки летней ночи»

Режиссёры

Ингмар Бергман

Ингмар Бергман

Ingmar Bergman
Режиссёр

Актёры

Улла Якобссон

Улла Якобссон

Ulla Jacobsson
Актриса
Ева Дальбек

Ева Дальбек

Eva Dahlbeck
Актриса
Харриет Андерссон

Харриет Андерссон

Harriet Andersson
Актриса
Гуннар Бьёрнстранд

Гуннар Бьёрнстранд

Gunnar Björnstrand
Актёр
Ярл Кулле

Ярл Кулле

Jarl Kulle
Актёр
Аке Фриделль

Аке Фриделль

Åke Fridell
Актёр
Бьёрн Бьельфвенстам

Бьёрн Бьельфвенстам

Björn Bjelfvenstam
Актёр
Найма Вифстранд

Найма Вифстранд

Naima Wifstrand
Актриса
Юллан Киндаль

Юллан Киндаль

Jullan Kindahl
Актриса
Биргитта Вальберг

Биргитта Вальберг

Birgitta Valberg
Актриса
Биби Андерссон

Биби Андерссон

Bibi Andersson
Актриса
Георг Аделли

Георг Аделли

Georg Adelly
Актёр
Дэвид Эриксон

Дэвид Эриксон

David Erikson
Актёр
Сигге Фюрст

Сигге Фюрст

Sigge Fürst
Актёр
Вивека Хайстер

Вивека Хайстер

Viveca Heister
Актриса
Свеа Хольст

Свеа Хольст

Svea Holst
Актриса
Ульф Йоханссон

Ульф Йоханссон

Ulf Johansson
Актёр
Арни Линдблад

Арни Линдблад

Arne Lindblad
Актёр
Карл-Гусаф Линдстед

Карл-Гусаф Линдстед

Carl-Gustaf Lindstedt
Актёр
Лиза Лундхольм

Лиза Лундхольм

Lisa Lundholm
Актриса
Мона Мальм

Мона Мальм

Mona Malm
Актриса
Гуннар Нилсен

Гуннар Нилсен

Gunnar Nielsen
Актёр
Юнгве Нордвалль

Юнгве Нордвалль

Yngve Nordwall
Актёр
Джозеф Норман

Джозеф Норман

Josef Norman
Актёр
Ёста Прюцелиус

Ёста Прюцелиус

Gösta Prüzelius
Актёр
Милле Шмидт

Милле Шмидт

Mille Schmidt
Актёр
Ханс Строот

Ханс Строот

Hans Strååt
Актёр
Лена Сёдерблум

Лена Сёдерблум

Lena Söderblom
Актриса
Андерс Вулфф

Андерс Вулфф

Anders Wulff
Актёр

Сценаристы

Ингмар Бергман

Ингмар Бергман

Ingmar Bergman
Сценарист

Продюсеры

Аллан Экелунд

Аллан Экелунд

Allan Ekelund
Продюсер

Художники

Пер Аксель Лунгрен

Пер Аксель Лунгрен

P.A. Lundgren
Художник
Маго

Маго

Mago
Художник

Монтажёры

Оскар Розандер

Оскар Розандер

Oscar Rosander
Монтажёр

Операторы

Гуннар Фишер

Гуннар Фишер

Gunnar Fischer
Оператор