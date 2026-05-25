Фильм Улыбки летней ночи
1955, Sommarnattens leende
Мелодрама, Комедия18+
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О фильме
Стареющий адвокат Фредрик Эгерман мечется между добродетелью и вожделением. Он боготворит свою юную жену Анну, но втайне ищет встреч со своей бывшей возлюбленной – актрисой Дезире Армфельт. Его сын от первого брака учится на богослова и скрывает свой интерес к неискушенной мачехе. Еще один соперник Фредрика, воинственный любовник Дезире – единственный, кто не испытывает угрызений совести. Однако и его положение победителя уязвимо. Пока мужчины состязаются друг с другом, женщины решают восстановить разрушенное счастье…
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ИБРежиссёр
Ингмар
Бергман
- УЯАктриса
Улла
Якобссон
- ЕДАктриса
Ева
Дальбек
- ХААктриса
Харриет
Андерссон
- ГБАктёр
Гуннар
Бьёрнстранд
- ЯКАктёр
Ярл
Кулле
- АФАктёр
Аке
Фриделль
- ББАктёр
Бьёрн
Бьельфвенстам
- НВАктриса
Найма
Вифстранд
- ЮКАктриса
Юллан
Киндаль
- БВАктриса
Биргитта
Вальберг
- БААктриса
Биби
Андерссон
- ГААктёр
Георг
Аделли
- ДЭАктёр
Дэвид
Эриксон
- СФАктёр
Сигге
Фюрст
- ВХАктриса
Вивека
Хайстер
- СХАктриса
Свеа
Хольст
- УЙАктёр
Ульф
Йоханссон
- АЛАктёр
Арни
Линдблад
- КЛАктёр
Карл-Гусаф
Линдстед
- ЛЛАктриса
Лиза
Лундхольм
- ММАктриса
Мона
Мальм
- ГНАктёр
Гуннар
Нилсен
- ЮНАктёр
Юнгве
Нордвалль
- ДНАктёр
Джозеф
Норман
- ЁПАктёр
Ёста
Прюцелиус
- МШАктёр
Милле
Шмидт
- ХСАктёр
Ханс
Строот
- ЛСАктриса
Лена
Сёдерблум
- АВАктёр
Андерс
Вулфф
- ИБСценарист
Ингмар
Бергман
- АЭПродюсер
Аллан
Экелунд
- ПАХудожник
Пер
Аксель Лунгрен
- МХудожник
Маго
- ОРМонтажёр
Оскар
Розандер
- ГФОператор
Гуннар
Фишер