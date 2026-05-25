Стареющий адвокат Фредрик Эгерман мечется между добродетелью и вожделением. Он боготворит свою юную жену Анну, но втайне ищет встреч со своей бывшей возлюбленной – актрисой Дезире Армфельт. Его сын от первого брака учится на богослова и скрывает свой интерес к неискушенной мачехе. Еще один соперник Фредрика, воинственный любовник Дезире – единственный, кто не испытывает угрызений совести. Однако и его положение победителя уязвимо. Пока мужчины состязаются друг с другом, женщины решают восстановить разрушенное счастье…

