Психологический хоррор «Улыбка» — фильм 2022 года, который заставит вас по-новому относиться к улыбающимся людям вокруг.



Доктор Роуз Коттер общается в психиатрической клинике с аспиранткой Лорой, которая недавно пережила травмирующий опыт — девушка стала невольной свидетельницей самоубийства своего профессора. Пациентка рассказывает, что теперь везде видит странно улыбающихся людей, а затем с пугающей улыбкой на лице и сама сводит счеты с жизнью. С этого момента улыбающиеся люди начинают преследовать доктора Коттер. И чем старательнее Роуз пытается найти рациональное объяснение происходящему, тем сильнее убеждает окружающих, что проблема кроется в ней самой.



Фильм «Улыбка» отлично подойдет зрителям, которые любят хорроры не за скримеры, а за пугающее и иррациональное чувство, что вашему восприятию больше нельзя доверять.

