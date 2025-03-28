Улыбка 2 (фильм, 2024) смотреть онлайн

Улыбка 2
Что, если улыбка станет паразитом, несущим смерть? «Улыбка 2» — фильм ужасов о жутком проклятии и девушке, что пытается остановить его действие высокой ценой.

Джоэл, освободившись от проклятия, невольно передает его поп-звезде Скай, ставшей свидетельницей жестокой смерти. Скай готовится к возвращению на сцену, но встреча с напуганным наркодилером переворачивает ее жизнь с ног на голову. Девушку начинают преследовать видения, которые мешают работать и строить карьеру. Ужас подступает ближе и ближе, разрушая планы и психику главной героини. Сможет ли Скай одолеть проклятие, сохранив рассудок?..

Когда человеческие эмоции становятся источником холодящего кровь ужаса, на это всегда интересно смотреть. «Улыбка 2» — фильм о темной силе чужой боли, что заманит вас в ловушку и заставит нервно ерзать на краешке стула.

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb