Улыбка 2 (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Что, если улыбка станет паразитом, несущим смерть? «Улыбка 2» — фильм ужасов о жутком проклятии и девушке, что пытается остановить его действие высокой ценой.
Джоэл, освободившись от проклятия, невольно передает его поп-звезде Скай, ставшей свидетельницей жестокой смерти. Скай готовится к возвращению на сцену, но встреча с напуганным наркодилером переворачивает ее жизнь с ног на голову. Девушку начинают преследовать видения, которые мешают работать и строить карьеру. Ужас подступает ближе и ближе, разрушая планы и психику главной героини. Сможет ли Скай одолеть проклятие, сохранив рассудок?..
Когда человеческие эмоции становятся источником холодящего кровь ужаса, на это всегда интересно смотреть. «Улыбка 2» — фильм о темной силе чужой боли, что заманит вас в ловушку и заставит нервно ерзать на краешке стула.
Рейтинг
- ДГАктриса
Дилан
Гелула
- Актриса
Дрю
Бэрримор
- Актриса
Наоми
Скотт
- ЛГАктёр
Лукас
Гейдж
- ПДАктёр
Питер
Джекобсон
- Актриса
Розмари
ДеУитт
- РКАктёр
Рауль
Кастильо
- РНАктёр
Рэй
Николсон
- КГАктёр
Кайл
Галлнер
- ИКПродюсер
Исаак
Клауснер
- Продюсер
Вик
Годфри
- Продюсер
Марти
Бауэн
- АРХудожница
Аланна
Рэй Макдональд
- ЛКХудожник
Лестер
Коэн
- ЭГМонтажёр
Эллиот
Гринберг