Фильм Улица без солнца

1954, Taiyo no nai machi
Драма18+
О фильме

История о забастовках рабочих крупной типографии, о стойкости забастовщиков, которую не смогли сломить ни голод, ни насилие.

Страна
Япония
Жанр
Драма
Качество
Full HD

