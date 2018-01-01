Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Уличный боец»

Актёры и съёмочная группа фильма «Уличный боец»

Режиссёры

Анджей Бартковяк

Andrzej Bartkowiak
Режиссёр

Актёры

Кристин Крук

Kristin Kreuk
АктрисаChun-Li
Крис Клейн

Chris Klein
АктёрCharlie Nash
Нил Макдона

Neal McDonough
АктёрBison / Vega (Japan)
Робин Шоу

Robin Shou
АктёрGen
Мун Бладгуд

Moon Bloodgood
АктрисаDet. Maya Sunee
Джози Хо

Josie Ho
АктрисаCantana
Табу

Taboo
АктёрVega / Balrog (Japan)
Майкл Кларк Дункан

Michael Clarke Duncan
АктёрBalrog / Bison (Japan)
Чжэн Пэйпэй

Zheng Peipei
АктрисаZhilan (в титрах: Pei Pei Cheng)
Эдмунд Чэнь

Edmund Chen
АктёрXiang

Сценаристы

Джастин Маркс

Justin Marks
Сценарист
Такаси Нисияма

Takashi Nishiyama
Сценарист

Продюсеры

Ашок Амритрадж

Ashok Amritraj
Продюсер
Маню Гарги

Manu Gargi
Продюсер

Художники

Ширли Чан

Shirley Chan
Художница

Монтажёры

Дерек Бречин

Derek Brechin
Монтажёр
Найвен Хоуи

Niven Howie
Монтажёр

Операторы

Джофф Бойл

Geoff Boyle
Оператор

Композиторы

Стивен Эндельман

Stephen Endelman
Композитор