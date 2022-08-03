Wink
Уличный боец

Уличный боец (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Street Fighter: The Legend of Chun-Li
Фэнтези, Фантастика92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Прекрасная Чун-Ли, владеющая искусством восточных единоборств, поклялась отомстить… Планомерно, одного за другим она убивает главарей преступных группировок, виновных в гибели своего отца.

Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Уличный боец»