Уличный боец (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Street Fighter: The Legend of Chun-Li
Фэнтези, Фантастика92 мин18+
О фильме
Прекрасная Чун-Ли, владеющая искусством восточных единоборств, поклялась отомстить… Планомерно, одного за другим она убивает главарей преступных группировок, виновных в гибели своего отца.
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
3.7 IMDb
- Режиссёр
Анджей
Бартковяк
- ККАктриса
Кристин
Крук
- ККАктёр
Крис
Клейн
- Актёр
Нил
Макдона
- Актёр
Робин
Шоу
- Актриса
Мун
Бладгуд
- ДХАктриса
Джози
Хо
- ТАктёр
Табу
- Актёр
Майкл
Кларк Дункан
- ЧПАктриса
Чжэн
Пэйпэй
- ЭЧАктёр
Эдмунд
Чэнь
- ДМСценарист
Джастин
Маркс
- ТНСценарист
Такаси
Нисияма
- Продюсер
Ашок
Амритрадж
- Продюсер
Маню
Гарги
- ШЧХудожница
Ширли
Чан
- ДБМонтажёр
Дерек
Бречин
- НХМонтажёр
Найвен
Хоуи
- ДБОператор
Джофф
Бойл
- СЭКомпозитор
Стивен
Эндельман