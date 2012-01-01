Уличные танцы - 2 (фильм, 2012) смотреть онлайн

Уличный танцор Эш жаждет реванша за проигрыш на конкурсе уличных танцев, и хочет собрать команду, которой не будет равных. В поисках, которые забрасывают его в самые разные уголки мира, Эш встречает девушку Еву, танцующую сальсу, и влюбляется в нее. В Еве он видит свое счастье, свой собственный танец, свою победу… Но завоевать сердце этой девушки не так просто.



Уличные танцы - 2 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.