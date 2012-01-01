Уличные танцы - 2 (фильм, 2012) смотреть онлайн
Мелодрама81 мин12+
О фильме
Уличный танцор Эш жаждет реванша за проигрыш на конкурсе уличных танцев, и хочет собрать команду, которой не будет равных. В поисках, которые забрасывают его в самые разные уголки мира, Эш встречает девушку Еву, танцующую сальсу, и влюбляется в нее. В Еве он видит свое счастье, свой собственный танец, свою победу… Но завоевать сердце этой девушки не так просто.
ЖанрМелодрама
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Макс
Джива
- ДПРежиссёр
Дания
Пасквини
- ФХАктёр
Фальк
Хеншел
- Актриса
София
Бутелла
- Актёр
Джордж
Сэмпсон
- ДНАктриса
Дэльфин
Нгуен
- НТАктёр
Ниек
Траа
- ЭДАктриса
Элизабетта
Ди Карло
- СРАктёр
Сэмюэл
Ревелл
- КМАктёр
Каито
Масай
- ЛАктёр
Лилу
- ДИСценарист
Джейн
Инглиш
- ДРПродюсер
Джеймс
Ричардсон
- МЛПродюсер
Марк
Ломбардо
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- АМХудожник
Алекс
Мэрден
- СМОператор
Сэм
МакКёрди