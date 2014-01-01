2014, Уедем к чертовой бабушке
Комедия95 мин18+
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Уедем к чертовой бабушке (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Двое друзей, Сальво и Валентино, оставшись без работы, вынуждены уехать из Палермо и поселиться в небольшом городке Монтефорте, где жизнь не такая дорогая и легче сводить концы с концами. Новая реальность оказывается совсем не такой, как они себе представляли: в городке остались почти одни пожилые люди. Впрочем, герои вскоре понимают, что старики не так уж и бесполезны, ведь у каждого из них есть неплохая пенсия.
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb