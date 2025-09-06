О фильме
Рейтинг
6.7 IMDb
- РНРежиссёр
Роб
Нилссон
- ПРАктёр
Питер
Ричардс
- КДАктёр
Кори
Дювал
- РПАктёр
Рон
Перлман
- ГМАктриса
Габриела
Мальц Ларкин
- ПОАктриса
Пейдж
Олсон
- ТУАктёр
Тедди
Уейлер
- БМАктёр
Брюс
Марович
- ЭДАктёр
Эдвин
Джонсон
- РВАктёр
Роберт
Вихаро
- РНСценарист
Роб
Нилссон
- ДРПродюсер
Дэвид
Ричардс
- РНПродюсер
Роб
Нилссон
- КРПродюсер
Кэрол
Ричардс
- КМПродюсер
Кевин
Майкл Уинтерфилд
- АДХудожник
Адан
Дж. Фаудоа
- ДБХудожница
Дженнифер
Барнс
- АКМонтажёр
Аллан
Келли
- АНКомпозитор
Аль
Нельсон