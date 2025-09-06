Удар
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Удар

Удар (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Stroke
Драма18+

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О фильме

Поэт Фил, пострадавший от многочисленных приступов, давно умер бы без помощи старого друга Джонни. Они, как-никак, выживают в бедности, но все для обоих становится куда хуже из-за местного сутенера Модиско...

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Удар»