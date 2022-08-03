Удар по девственности (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, The Virginity Hit
Драма, Комедия86 мин18+
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О фильме
Четыре американских подростка, одна видеокамера — и готов смешной и правдивый фильм в жанре «мокьюментари» о многообещающем, но очень страшном ритуале потери девственности. Мэтт — последний девственник в своей компании, поэтому — пора… Его сводный брат снимает на камеру и выкладывает в интернет каждую попытку знакомства, девушка Мэтта ему изменяет, он позорится на свидании с явно слишком крутой для него девицей, знакомится с порнозвездой своей мечты и, в конце концов, сам становится звездой интернета. Случится ли все-таки удар по девственности?
Рейтинг
3.7 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ХБРежиссёр
Хак
Ботко
- ЭГРежиссёр
Эндрю
Герлэнд
- МБАктёр
Мэтт
Беннетт
- ЗПАктёр
Зак
Перлман
- ДДАктёр
Джейкоб
Дэвич
- ДКАктёр
Джастин
Кляйн
- КРАктриса
Криста
Родригез
- НУАктриса
Николь
Уивер
- ГЗАктёр
Гарри
Зиттел
- СУАктриса
Саванна
Уэлш
- СБАктёр
Сет
Барриш
- ТПАктриса
Тина
Паркер
- ЭГСценарист
Эндрю
Герлэнд
- ХБСценарист
Хак
Ботко
- Продюсер
Уилл
Феррелл
- Продюсер
Крис
Хенчи
- Продюсер
Адам
Маккей
- ДФХудожник
Джеймс
Фаулер
- ЛГОператор
Люк
Гейссбухлер