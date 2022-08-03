Удар по девственности
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Удар по девственности

Удар по девственности (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, The Virginity Hit
Драма, Комедия86 мин18+

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О фильме

Четыре американских подростка, одна видеокамера — и готов смешной и правдивый фильм в жанре «мокьюментари» о многообещающем, но очень страшном ритуале потери девственности. Мэтт — последний девственник в своей компании, поэтому — пора… Его сводный брат снимает на камеру и выкладывает в интернет каждую попытку знакомства, девушка Мэтта ему изменяет, он позорится на свидании с явно слишком крутой для него девицей, знакомится с порнозвездой своей мечты и, в конце концов, сам становится звездой интернета. Случится ли все-таки удар по девственности?

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

3.7 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Удар по девственности»