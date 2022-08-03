Четыре американских подростка, одна видеокамера — и готов смешной и правдивый фильм в жанре «мокьюментари» о многообещающем, но очень страшном ритуале потери девственности. Мэтт — последний девственник в своей компании, поэтому — пора… Его сводный брат снимает на камеру и выкладывает в интернет каждую попытку знакомства, девушка Мэтта ему изменяет, он позорится на свидании с явно слишком крутой для него девицей, знакомится с порнозвездой своей мечты и, в конце концов, сам становится звездой интернета. Случится ли все-таки удар по девственности?

