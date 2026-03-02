Удача
Wink
Фильмы
Удача

Удача (фильм, 2022) смотреть онлайн

9.02022, Luck
Мультфильм, Фэнтези105 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Выпускница детского дома Сэмбольше всего насвете хочет, чтобы её подружке, маленькой Хэйзел, улыбнулась удача, идевочка наконец обрела семью. Сама Сэмвезучестью неотличается, нооднажды онаугощает бродячего кота, находит счастливую монетку, ис этого момента ейначинает сопутствовать удача буквально вовсём. Решив отдать монетку Хэйзел, девушка случайно смывает её вунитаз, акогда снова сталкивается стем котом, понимает, чтоэто необычное животное. Пытаясь выпросить укотейки новую монетку, Сэмначинает егопреследовать ипопадает вволшебную Страну Удачи.

Страна
США, Испания
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Удача»