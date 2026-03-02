Удача (фильм, 2022) смотреть онлайн
9.02022, Luck
Мультфильм, Фэнтези105 мин6+
О фильме
Выпускница детского дома Сэмбольше всего насвете хочет, чтобы её подружке, маленькой Хэйзел, улыбнулась удача, идевочка наконец обрела семью. Сама Сэмвезучестью неотличается, нооднажды онаугощает бродячего кота, находит счастливую монетку, ис этого момента ейначинает сопутствовать удача буквально вовсём. Решив отдать монетку Хэйзел, девушка случайно смывает её вунитаз, акогда снова сталкивается стем котом, понимает, чтоэто необычное животное. Пытаясь выпросить укотейки новую монетку, Сэмначинает егопреследовать ипопадает вволшебную Страну Удачи.
СтранаСША, Испания
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
