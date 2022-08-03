Удача напрокат (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Удача напрокат
Мелодрама, Комедия89 мин12+
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О фильме
В жизни Кристины все прекрасно: жених — красавец, богатый наследник Николай, отличная работа в одном из самых крупных банков страны. Но по роковому стечению обстоятельств, коллега Кристины, неудачник Сергей, разбивает ее счастливый медальон. И сказочная жизнь Кристины превращается в ад.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Сорокин
- Актриса
Ирина
Медведева
- ДБАктёр
Дмитрий
Богданов
- ИПАктриса
Ирина
Пулина
- Актёр
Юрий
Ваксман
- МПАктёр
Максим
Пинскер
- КТАктёр
Константин
Третьяков
- Актриса
Ксения
Скакун
- МПАктёр
Михаил
Панюков
- ДХАктёр
Денис
Харитонов
- ЗМАктриса
Зинаида
Матросова
- МВСценарист
Мария
Ваксман
- АРСценарист
Амира
Родригез
- Продюсер
Влад
Ряшин
- КМХудожница
Ксения
Маврина
- ЖЛХудожница
Жанна
Ланина
- Оператор
Вячеслав
Красаков
- ВЕКомпозитор
Вадим
Ефимов