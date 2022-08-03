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Удача напрокат

Удача напрокат (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Удача напрокат
Мелодрама, Комедия89 мин12+

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О фильме

В жизни Кристины все прекрасно: жених — красавец, богатый наследник Николай, отличная работа в одном из самых крупных банков страны. Но по роковому стечению обстоятельств, коллега Кристины, неудачник Сергей, разбивает ее счастливый медальон. И сказочная жизнь Кристины превращается в ад.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Удача напрокат»