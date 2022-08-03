Удача напрокат (фильм, 2012) смотреть онлайн

В жизни Кристины все прекрасно: жених — красавец, богатый наследник Николай, отличная работа в одном из самых крупных банков страны. Но по роковому стечению обстоятельств, коллега Кристины, неудачник Сергей, разбивает ее счастливый медальон. И сказочная жизнь Кристины превращается в ад.

