Ученик. Восхождение Трампа (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Биографическая драма «Ученик. Восхождение Трампа» фильм о молодом Дональде Трампе, который еще только учится превращать собственную фамилию в бренд и осваивает стиль победителя.
В начале 1970-х годов Дональд знакомится с адвокатом Роем Коном — циничным юристом, который становится наставником для будущего президента США. Кон учит подопечного трем правилам: всегда атаковать, никогда не признавать вины и объявлять победой любой исход. Трамп стремится перерасти репутацию «сына застройщика» и, преодолевая давление со стороны отца, постепенно превращается в самостоятельную фигур. Шаг за шагом он формирует собственный образ человека, для которого важнее всего выглядеть сильнее окружающих.
«Ученик. Восхождение Трампа» — фильм для тех, кому интересен не столько сам Трамп, сколько механизм рождения крупных фигур в бизнесе и политике. Это не сатира и не панегирик, а довольно жесткая, но при этом человеческая история про отношения ученика и наставника, где герои Себастиана Стэна и Джереми Стронга постепенно меняются местами: один получает инструменты для стремительного взлета, другой — шанс продлить собственное влияние. Зритель же наблюдает за происходящим и видит, какую цену оба платят за то, чтобы создать мир, разделенный на «победителей» и «лузеров».
- Режиссёр
Али
Аббаси
- ССАктёр
Себастиан
Стэн
- Актёр
Джереми
Стронг
- Актёр
Мартин
Донован
- МБАктриса
Мария
Бакалова
- КМАктриса
Катрин
МакНалли
- ЧКАктёр
Чарли
Каррик
- БСАктёр
Бен
Салливан
- МРАктёр
Марк
Рендалл
- ДПАктёр
Джо
Пинг
- РЛАктёр
Рон
Лиа
- МБАктёр
Мэтт
Барам
- МОАктриса
Мони
Огунсуйи
- БОАктёр
Брэд
Остин
- СХАктёр
Стюарт
Хьюз
- ГШСценарист
Гэбриел
Шерман
- ЭКПродюсер
Энди
Коэн
- Продюсер
Али
Аббаси
- ЛКПродюсер
Лорен
Кейс
- МЭПродюсер
Марк
Эмин
- ЭБПродюсер
Эми
Баэр
- ЛМХудожница
Лора
Монтгомери
- ЯДХудожник
Яро
Дик
- ОБМонтажёр
Оливье
Бугге Кутте
- ОНМонтажёр
Оливия
Неергаард-Холм
- КТОператор
Каспер
Туксен
- МДКомпозитор
Мартин
Дирков
- ДХКомпозитор
Дэвид
Холмс