Ученик. Восхождение Трампа (фильм, 2024) смотреть онлайн

Биографическая драма «Ученик. Восхождение Трампа» фильм о молодом Дональде Трампе, который еще только учится превращать собственную фамилию в бренд и осваивает стиль победителя.



В начале 1970-х годов Дональд знакомится с адвокатом Роем Коном — циничным юристом, который становится наставником для будущего президента США. Кон учит подопечного трем правилам: всегда атаковать, никогда не признавать вины и объявлять победой любой исход. Трамп стремится перерасти репутацию «сына застройщика» и, преодолевая давление со стороны отца, постепенно превращается в самостоятельную фигур. Шаг за шагом он формирует собственный образ человека, для которого важнее всего выглядеть сильнее окружающих.



«Ученик. Восхождение Трампа» — фильм для тех, кому интересен не столько сам Трамп, сколько механизм рождения крупных фигур в бизнесе и политике. Это не сатира и не панегирик, а довольно жесткая, но при этом человеческая история про отношения ученика и наставника, где герои Себастиана Стэна и Джереми Стронга постепенно меняются местами: один получает инструменты для стремительного взлета, другой — шанс продлить собственное влияние. Зритель же наблюдает за происходящим и видит, какую цену оба платят за то, чтобы создать мир, разделенный на «победителей» и «лузеров».

