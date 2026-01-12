Убойная суббота (фильм, 2025) смотреть онлайн

«Убойная суббота» — американская комедия с элементами боевика. Лента сочетает динамичные сцены, юмор и семейную тематику, превращая обычное событие в экстремальное приключение.



В центре сюжета — Брайан, недавно потерявший работу бухгалтер и теперь домохозяин, который пытается наладить отношения с приемным сыном. Он приходит на детский праздник с к другому отцу-домоседу, Джеффу, но веселый день в парке превращается в спасение от наемников, стремящихся поймать их и сыновей. Героям приходится мчаться через город в минивэне, участвовать в погонях и бороться за выживание, одновременно учась быть настоящими отцами.



Если вам интересны быстрый сюжет, динамика и контраст между «обычной жизнью» и экстремальными обстоятельствами, «Убойная суббота» может быть хорошим выбором для вечернего просмотра на стриминге. Фильм «Убойная суббота» смотреть в кино можно уже сейчас: приобретайте билеты на «Яндекс Афише», перейдя по ссылке со страницы на Wink.

