Убойная стрижка
Wink
Фильмы
Убойная стрижка

Убойная стрижка (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, The Legend of Barney Thomson
Комедии, Криминал92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Барни Томсон — отмороженный парикмахер-неудачник из Глазго, чья жизнь идет по накатанной колее. Но все круто меняется, когда Барни случайно закалывает ножницами своего босса. Максимального безумия события достигают, когда в игру вступает невозмутимая мамаша Барни.

Убойная стрижка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убойная стрижка»

Всё