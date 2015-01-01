Убойная стрижка (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Барни Томсон — отмороженный парикмахер-неудачник из Глазго, чья жизнь идет по накатанной колее. Но все круто меняется, когда Барни случайно закалывает ножницами своего босса. Максимального безумия события достигают, когда в игру вступает невозмутимая мамаша Барни.



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