Убийцы цветочной луны (фильм, 2023) смотреть онлайн

Криминальная драма «Убийцы цветочной Луны» — фильм, основанный на реальных событиях, которые потрясли Америку в начале XX века. Режиссер Мартин Скорсезе вновь пригласил Леонардо ДиКаприо, чтобы тот сыграл в картине главную роль.



Индейское племя осейдж внезапно сказочно богатеет после того, как на принадлежащим им землях нашли месторождения нефти. Однако большие деньги нередко становятся причиной больших несчастий: членов племени начинают убивать одного за другим. Недотепа Эрнест Беркхарт возвращается с полей Первой мировой войны в родные США и женится на осейджской женщине Молли. Вот только, давая клятву любви и верности, мужчина даже не подозревает, во что окажется втянут.



Если любите сложные драмы с мощным социальным подтекстом, если цените творчество Мартина Скорсезе, если вам нравится игра Леонардо ДиКаприо и Роберта Де Ниро, и вы не хотите пропустить один из главных фильмов 2023 года, смотреть «Убийцы цветочной Луны» стоит обязательно. Это не просто криминальная история, а пронзительный рассказ о предательстве и алчности.

