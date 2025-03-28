Убийцы цветочной луны (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Криминальная драма «Убийцы цветочной Луны» — фильм, основанный на реальных событиях, которые потрясли Америку в начале XX века. Режиссер Мартин Скорсезе вновь пригласил Леонардо ДиКаприо, чтобы тот сыграл в картине главную роль.
Индейское племя осейдж внезапно сказочно богатеет после того, как на принадлежащим им землях нашли месторождения нефти. Однако большие деньги нередко становятся причиной больших несчастий: членов племени начинают убивать одного за другим. Недотепа Эрнест Беркхарт возвращается с полей Первой мировой войны в родные США и женится на осейджской женщине Молли. Вот только, давая клятву любви и верности, мужчина даже не подозревает, во что окажется втянут.
Если любите сложные драмы с мощным социальным подтекстом, если цените творчество Мартина Скорсезе, если вам нравится игра Леонардо ДиКаприо и Роберта Де Ниро, и вы не хотите пропустить один из главных фильмов 2023 года, смотреть «Убийцы цветочной Луны» стоит обязательно. Это не просто криминальная история, а пронзительный рассказ о предательстве и алчности.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Криминал, Драма
Время205 мин / 03:25
Рейтинг
- Режиссёр
Мартин
Скорсезе
- ДКАктриса
Дженей
Коллинз
- Актёр
Джесси
Племонс
- ЛГАктриса
Лили
Гладстоун
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актёр
Брендан
Фрейзер
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актёр
Джон
Литгоу
- КДАктриса
Кара
Джейд Майерс
- ТКАктриса
Танту
Кардинал
- ДДАктриса
Джиллиан
Дион
- ЭРСценарист
Эрик
Рот
- ДГСценарист
Дэвид
Гранн
- Сценарист
Мартин
Скорсезе
- БТПродюсер
Брэдли
Томас
- Продюсер
Дэниэл
Лупи
- Продюсер
Мартин
Скорсезе
- МДХудожник
Майкл
Динер
- ЛЛХудожник
Лэндон
Лотт
- ДФХудожник
Джек
Фиск
- ЖУХудожница
Жаклин
Уэст
- ТСМонтажёр
Тельма
Скунмейкер
- РРКомпозитор
Робби
Робертсон