Убийца
Актёры и съёмочная группа фильма «Убийца»

Режиссёры

Дэвид Финчер

David Fincher
Режиссёр

Актёры

Майкл Фассбендер

Michael Fassbender
Актёр
Тильда Суинтон

Tilda Swinton
Актриса
Чарльз Парнелл

Charles Parnell
Актёр
Арлисс Ховард

Arliss Howard
Актёр
Керри О’Мэлли

Kerry O'Malley
Актриса
Софи Шарлотт

Sophie Charlotte
Актриса
Сала Бейкер

Sala Baker
Актёр
Эндре Хулс

Endre Hules
Актёр
Бернард Байготт

Bernard Bygott
Актёр
Моник Гэндертон

Monique Ganderton
Актриса
Даран Норрис

Daran Norris
Актёр
Никки Донли

Nikki Dixon
Актриса
Лерой Эдвардс III

Leroy Edwards III
Актёр
Келлан Руд

Kellan Rhude
Актёр
Брэндон Моралес

Brandon Morales
Актёр
Кристал Ортиз

Krystal Ortiz
Актёр
Эрик Хеллман

Erik Hellman
Актёр
Карлос Рожелио Диас

Carlos Rogelio Diaz
Актёр
Джек Кеси

Jack Kesy
Актёр
Жером Кин

Jérôme Keen
Актёр
Стефани Вассёр

Stéphane Vasseur
Актёр
Андре Беллос

Andre Bellos
Актёр

Сценаристы

Эндрю Кевин Уокер

Andrew Kevin Walker
Сценарист
Алексис Нолен

Alexis Nolent
Сценарист

Продюсеры

Питер Мавромэйт

Peter Mavromates
Продюсер
Рафаэль Бенолье

Raphaël Benoliel
Продюсер
Сиан Чаффин

Ceán Chaffin
Продюсер

Монтажёры

Кирк Бакстер

Kirk Baxter
Монтажёр

Операторы

Эрик Мессершмидт

Erik Messerschmidt
Оператор

Композиторы

Трент Резнор

Trent Reznor
Композитор
Аттикус Росс

Atticus Ross
Композитор