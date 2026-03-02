Убийца
Wink
Фильмы
Убийца

Убийца (фильм, 2023) смотреть онлайн

2023, The Killer
Триллер, Криминал18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Высококлассный наемный убийца, склонный к мизантропическому философствованию, поджидает жертву в Париже. Когда всё идёт не по плану, он сам рискует превратиться в мишень и отправляется разбираться с собственными заказчиками.

Страна
США
Жанр
Криминал, Триллер

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убийца»