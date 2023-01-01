Убийца
Wink
Фильмы
Убийца

Убийца (фильм, 1993) смотреть онлайн

1993, Point of No Return
Боевик, Триллер16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Жестокая, напичканная наркотиками, она была обвинена в убийстве и приговорена к смерти. Но секретная государственная служба превратила эту женщину из обитательницы камеры смертников в убийцу-профессионала, живущего взаймы…

Убийца смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Убийца»