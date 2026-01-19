Фильм Убежище

О фильме
После спасения девочки во время шторма жизнь одинокого островитянина рушится. Ребенок оказывается мишенью, а прошлое, от которого затворник бежал многие годы, наконец настигает его. Теперь им двоим предстоит бегство сквозь стихию и угрозы, где каждый шаг — выбор между борьбой и попыткой вновь исчезнуть.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрБоевик, Триллер
КачествоFull HD
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Рик
Роман Во
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актёр
Билл
Найи
- Актёр
Дэниэл
Мейс
- НААктриса
Наоми
Аки
- ХУАктриса
Харриет
Уолтер
- БКАктёр
Билли
Клементс
- Актёр
Бронсон
Уэбб
- ТУАктёр
Том
У
- Актёр
Гордон
Александр
- УПСценарист
Уорд
Парри
- Продюсер
Джон
Берг
- ДФПродюсер
Джон
Фридберг
- ГСПродюсер
Грег
Силверман
- МНМонтажёр
Мэттью
Ньюман
- МАОператор
Мартин
Алгрен
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли