Фильм Убежище

Убежище
2026, Shelter
Боевик, Триллер18+
О фильме

После спасения девочки во время шторма жизнь одинокого островитянина рушится. Ребенок оказывается мишенью, а прошлое, от которого затворник бежал многие годы, наконец настигает его. Теперь им двоим предстоит бегство сквозь стихию и угрозы, где каждый шаг — выбор между борьбой и попыткой вновь исчезнуть.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb