Актёры и съёмочная группа фильма «Убежище»
Режиссёры
Актёры
АктёрLuke Kovak
Марк ДакаскосMark Dacascos
АктёрDominic Grace
Джеймс ВулветтJaimz Woolvett
АктрисаRachel Malcolm
Кайли ТрэвисKylie Travis
АктёрWilliam Dyson
Алан СкарфAlan Scarfe
АктрисаJinx
Элизабет РозенElisabeth Rosen
АктрисаColette Fortier
Моника ШнарреMonika Schnarre
АктёрSen. Stephen Macguire
Найджел БеннеттNigel Bennett
АктёрRitter Wells
Ричард ЙервудRichard Yearwood
АктёрTic Tac
Алекс ХарзиAlex Karzis
АктёрBishop Gallo
Дэвид КалдерисиDavid Calderisi
АктёрFather Ricci (в титрах: Hardee Lineham)
Гарди Т. ЛайнемHardee T. Lineham
АктёрFather Joe Ryan
Шелдон ДэвисSheldon Davis
АктёрCapt. Usher
Ричард ЗеманRichard Zeman
АктёрJohathan Hughes
Роберт БидаманRobert Bidaman
АктёрEddie Norris
Мэтт БирманMatt Birman
АктрисаIrma Kovak
Сью ПаркерSue Parker
АктёрYoung Luke (в титрах: Jordon Hughes)
Джордан ХьюзJordan Hughes
АктрисаYoung Rachel
Эллисон МушинскиAllison Muszynski
АктёрVic
Ллойд АдамсLloyd Adams
АктёрJoey
Томми ЧанTommy Chang
АктрисаKelly Quon
Джоанна БакалсоJoanna Bacalso
АктёрFather Covey
Роджер БартонRodger Barton
АктёрGen. Osborne
Роберт РаскиRobert Racki
АктёрNewscaster
Дон РичиDon Ritchie
АктрисаAnchorwoman
Лиза ФромерLiza Fromer
АктёрInstructor
Джеймс ДоунингJames Downing
Актёр