Убежище
Актёры и съёмочная группа фильма «Убежище»

Режиссёры

Тибор Такач

Tibor Takács
Режиссёр

Актёры

Марк Дакаскос

Mark Dacascos
АктёрLuke Kovak
Джеймс Вулветт

Jaimz Woolvett
АктёрDominic Grace
Кайли Трэвис

Kylie Travis
АктрисаRachel Malcolm
Алан Скарф

Alan Scarfe
АктёрWilliam Dyson
Элизабет Розен

Elisabeth Rosen
АктрисаJinx
Моника Шнарре

Monika Schnarre
АктрисаColette Fortier
Найджел Беннетт

Nigel Bennett
АктёрSen. Stephen Macguire
Ричард Йервуд

Richard Yearwood
АктёрRitter Wells
Алекс Харзи

Alex Karzis
АктёрTic Tac
Дэвид Калдериси

David Calderisi
АктёрBishop Gallo
Гарди Т. Лайнем

Hardee T. Lineham
АктёрFather Ricci (в титрах: Hardee Lineham)
Шелдон Дэвис

Sheldon Davis
АктёрFather Joe Ryan
Ричард Земан

Richard Zeman
АктёрCapt. Usher
Роберт Бидаман

Robert Bidaman
АктёрJohathan Hughes
Мэтт Бирман

Matt Birman
АктёрEddie Norris
Сью Паркер

Sue Parker
АктрисаIrma Kovak
Джордан Хьюз

Jordan Hughes
АктёрYoung Luke (в титрах: Jordon Hughes)
Эллисон Мушински

Allison Muszynski
АктрисаYoung Rachel
Ллойд Адамс

Lloyd Adams
АктёрVic
Томми Чан

Tommy Chang
АктёрJoey
Джоанна Бакалсо

Joanna Bacalso
АктрисаKelly Quon
Роджер Бартон

Rodger Barton
АктёрFather Covey
Роберт Раски

Robert Racki
АктёрGen. Osborne
Дон Ричи

Don Ritchie
АктёрNewscaster
Лиза Фромер

Liza Fromer
АктрисаAnchorwoman
Джеймс Доунинг

James Downing
АктёрInstructor
Джон Пол Янг

John Paul Young
Актёр

Продюсеры

Эш Р. Шах

Ash R. Shah
Продюсер

Монтажёры

Ивэн Лэндис

Evan Landis
Монтажёр

Операторы

Джордж Мурадян

George Mooradian
Оператор

Композиторы

Норман Оренштейн

Norman Orenstein
Композитор