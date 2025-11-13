Убежище (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, Sanctuary
Боевик, Триллер18+
О фильме
Когда-то Люк Ковак был идеальным убийцей, выполнявшим со своим отрядом секретные задания правительства, однако несколько лет назад он, осознав грязную сущность своей работы, стал священником. Отныне он живет под чужим именем, держа ответ лишь перед Богом и своей совестью.
Но могущественные спецслужбы не прощают отступников, и вскоре Люку предстоит решающая битва с собственным прошлым в лице своих смертельно опасных экс-напарников…
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ТТРежиссёр
Тибор
Такач
- Актёр
Марк
Дакаскос
- ДВАктёр
Джеймс
Вулветт
- КТАктриса
Кайли
Трэвис
- АСАктёр
Алан
Скарф
- ЭРАктриса
Элизабет
Розен
- МШАктриса
Моника
Шнарре
- НБАктёр
Найджел
Беннетт
- РЙАктёр
Ричард
Йервуд
- АХАктёр
Алекс
Харзи
- ДКАктёр
Дэвид
Калдериси
- ГТАктёр
Гарди
Т. Лайнем
- ШДАктёр
Шелдон
Дэвис
- РЗАктёр
Ричард
Земан
- РБАктёр
Роберт
Бидаман
- МБАктёр
Мэтт
Бирман
- СПАктриса
Сью
Паркер
- ДХАктёр
Джордан
Хьюз
- ЭМАктриса
Эллисон
Мушински
- ЛААктёр
Ллойд
Адамс
- ТЧАктёр
Томми
Чан
- ДБАктриса
Джоанна
Бакалсо
- РБАктёр
Роджер
Бартон
- РРАктёр
Роберт
Раски
- ДРАктёр
Дон
Ричи
- ЛФАктриса
Лиза
Фромер
- ДДАктёр
Джеймс
Доунинг
- ДПАктёр
Джон
Пол Янг
- ЭРПродюсер
Эш
Р. Шах
- ИЛМонтажёр
Ивэн
Лэндис
- ДМОператор
Джордж
Мурадян
- НОКомпозитор
Норман
Оренштейн