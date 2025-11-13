Убежище (фильм, 1998) смотреть онлайн

Когда-то Люк Ковак был идеальным убийцей, выполнявшим со своим отрядом секретные задания правительства, однако несколько лет назад он, осознав грязную сущность своей работы, стал священником. Отныне он живет под чужим именем, держа ответ лишь перед Богом и своей совестью.



Но могущественные спецслужбы не прощают отступников, и вскоре Люку предстоит решающая битва с собственным прошлым в лице своих смертельно опасных экс-напарников…

