Убежище
Wink
Фильмы
Убежище

Убежище (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, Hideaway
Ужасы, Фэнтези16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Сын зверски убивает свою мать и сестру. Любящий муж и отец гибнет в автокатастрофе. Врачи открывают способ воскрешать мертвых. Между этими событиями есть мистическая связь. Ее тайна сокрыта в зловещем убежище. Убежище, где таится само Зло...

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Фэнтези, Триллер

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убежище»