Убежище (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сын зверски убивает свою мать и сестру. Любящий муж и отец гибнет в автокатастрофе. Врачи открывают способ воскрешать мертвых. Между этими событиями есть мистическая связь. Ее тайна сокрыта в зловещем убежище. Убежище, где таится само Зло...

