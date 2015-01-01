U2 - iNNOCENCE + eXPERIENCE - Live in Paris (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

В декабре 2015 года группа U2 вернулась в столицу Франции во время грандиозного тура iNNOCENCE + eXPERIENCE, чтобы провести два особенных шоу. На видеоверсии запечатлена вся энергетика хорошо принятого критиками выступления коллектива. Концерт iNNOCENCE + eXPERIENCE группы U2 в Париже с 18 000 фанатов снят на 31 камеру. Зрители как будто попадают на парижскую арену и оказываются рядом с Боно, Адамом Клейтоном, Эджем и Ларри Малленом-младшим. Гостем на выступлении стала группа Eagles of Death Metal.



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