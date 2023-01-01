Тысяча акров (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

История отца большого семейства, «прожженного» Ларри Кука, хозяина огромной плодородной фермы, площадью в тысячу акров, которая становится яблоком раздора для трех его дочерей: Джинни, Роуз и Кэролайн.



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