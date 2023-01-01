Тысяча акров
Wink
Фильмы
Тысяча акров

Тысяча акров (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, A Thousand Acres
Драмы101 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

История отца большого семейства, «прожженного» Ларри Кука, хозяина огромной плодородной фермы, площадью в тысячу акров, которая становится яблоком раздора для трех его дочерей: Джинни, Роуз и Кэролайн.

Тысяча акров смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тысяча акров»

Всё