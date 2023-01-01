Тысяча акров (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, A Thousand Acres
Драмы101 мин12+
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Сюжет
История отца большого семейства, «прожженного» Ларри Кука, хозяина огромной плодородной фермы, площадью в тысячу акров, которая становится яблоком раздора для трех его дочерей: Джинни, Роуз и Кэролайн.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДМРежиссёр
Джослин
Мурхаус
- Актриса
Мишель
Пфайффер
- ДЛАктриса
Джессика
Лэнг
- Актёр
Джейсон
Робардс
- Актриса
Дженнифер
Джейсон Ли
- Актёр
Колин
Фёрт
- Актёр
Кит
Кэрредин
- КААктёр
Кевин
Андерсон
- ПХАктёр
Пэт
Хингл
- ДКАктёр
Джон
Кэрролл Линч
- ЭПАктриса
Энн
Питониак
- ДССценарист
Джейн
Смайли
- Продюсер
Марк
Абрахам
- Продюсер
Стив
Голин
- ДФХудожник
Джеймс
Ф. Трусдейл
- РМХудожница
Рут
Майерс
- МБМонтажёр
Марианн
Брэндон
- Оператор
Так
Фудзимото
- РХКомпозитор
Ричард
Хартли