Ты псих?
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Ты псих?

Ты псих? (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Judgementall Hai Kya
Комедия, Криминал108 мин18+

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О фильме

Удивительная история парня и девушки, которые живут в мире иллюзий, где всe вокруг кажется им ярким, красивым и беспечным. Но в один прекрасный день их идиллия начинается рушиться, разрываясь между миром иллюзий и реальностью…

Страна
Индия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

5.9 IMDb