Туринская лошадь
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Туринская лошадь

Туринская лошадь (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, A torinói ló
Драмы148 мин18+

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Сюжет

В 1889 году на улице итальянского города Турина случилось странное происшествие. Кучер хлестал кнутом свою старую лошадь, которая отказывалась тронуться с места. Неожиданно к повозке подбежал хорошо одетый господин с пышными усами и обнял животное за шею, при этом горько зарыдав. Это был не кто иной, как всемирно известный философ Фридрих Ницше. Его с трудом увели от лошади, а когда привели домой, выяснилось, что он не в себе. Ницше поместили в лечебницу для душевнобольных, где он провел остаток жизни...

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Информация

Страна
Германия, Венгрия, Франция, Швейцария, США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.7 IMDb