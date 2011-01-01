Туринская лошадь (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

В 1889 году на улице итальянского города Турина случилось странное происшествие. Кучер хлестал кнутом свою старую лошадь, которая отказывалась тронуться с места. Неожиданно к повозке подбежал хорошо одетый господин с пышными усами и обнял животное за шею, при этом горько зарыдав. Это был не кто иной, как всемирно известный философ Фридрих Ницше. Его с трудом увели от лошади, а когда привели домой, выяснилось, что он не в себе. Ницше поместили в лечебницу для душевнобольных, где он провел остаток жизни...



Туринская лошадь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.