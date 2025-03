Tupac - Live at the House of Blues (фильм, 1996) смотреть онлайн

Сюжет

Tupac Live At The House of Blues — это последнее записанное выступление Тупака. Тупак — один из самых влиятельных исполнителей в истории хип-хопа. Он начал записывать треки в 1991 году, а спустя пять лет, в 1996 году, его убили из проезжающего мимо автомобиля. За это время Тупак успел создать множество материала высочайшего качества, который достиг огромного коммерческого успеха. На этом видео запечатлено выступление Тупака и неподдельный восторг фанатов. В запись входит полный концерт в House Of Blues: выступление Тупака, затем Снуп Догга и Tha Dogg Pound и два совместных трека Тупака и Снуп Догга в конце. Этот концерт не слабонервных: Тупак резко выражает свои взгляды прямо перед зрителями, а Снуп Догг читает о сексе и наркотиках, как обычно привлекая внимание соответственно одетых женщин.



