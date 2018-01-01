Wink
Туман
Актёры и съёмочная группа фильма «Туман»

Актёры и съёмочная группа фильма «Туман»

Режиссёры

Шиам Рамсей

Shyam Ramsay
Режиссёр

Актёры

Шиам Рамсей

Shyam Ramsay
АктёрKunal
Гульшан Гровер

Gulshan Grover
АктёрInspector Ashutosh Khanna
Швета Менон

Shweta Menon
АктрисаTanya Khurana
Дивья Палат

Divya Palat
АктрисаKajal
Амар Упадхайая

Amar Upadhyay
АктёрSameer

Сценаристы

С. Кан

S. Kahn
Сценарист
Саджив Капур

Sajeev Kapoor
Сценарист

Продюсеры

Винод Шарма

Vinod Sharma
Продюсер
Яшовардхан Тьяги

Yashovardhan Tyagi
Продюсер

Художники

Шаши Рамсей

Shashi Ramsay
Художница
Джайянт Дешмукх

Jayant Deshmukh
Художница

Монтажёры

Мохаммед Рафик

Mohammed Rafique
Монтажёр

Композиторы

Виджу Шах

Viju Shah
Композитор