Актёры и съёмочная группа фильма «Туман»

Режиссёры

Зюльфю Ливанели

Zülfü Livaneli
Режиссёр

Актёры

Улькю Тамер

Ülkü Tamer
АктёрSavci
Эрай Озбал

Eray Özbal
Актёр
Угур Полат

Ugur Polat
АктёрErol
Кенан Парс

Kenan Pars
Актёр
Элиа Казан

Elia Kazan
АктёрOld Man in the Coffee House

Сценаристы

Зюльфю Ливанели

Zülfü Livaneli
Сценарист

Продюсеры

Улкер Ливанели

Ülker Livaneli
Продюсер

Художники

Гюрел Йонтан

Gürel Yontan
Художник
Садик Девечи

Sadik Deveci
Художник
Юдум Йонтан

Yudum Yontan
Художница

Композиторы

Зюльфю Ливанели

Zülfü Livaneli
Композитор
Микис Теодоракис

Mikis Theodorakis
Композитор