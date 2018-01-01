Туман (фильм, 1989) смотреть онлайн

Середина 70-х годов прошлого века. В Турции разворачивается ожесточенная политическая борьба: гражданские правительства чередуются с военными, периоды демократии сменяются диктатурой. Два сына бывшего судьи, а ныне адвоката Али Фирата, имеют на все происходящее диаметрально противоположные взгляды: Мурат поддерживает левых, Эрол – правых – но это не мешает им снимать одну квартиру на двоих, поближе к университету. Но однажды Эрол врывается в отчий дом со страшным известием – кто-то на его глазах застрелил Мурата. Однако и у полиции, и у соратников погибшего другой взгляд на происходящее – этим кем-то был сам Эрол, не разделявший мировоззрения своего брата. На время следствия отец решает спрятать сына и попытаться самому разобраться в происшедшем. Но беда в том, что он и сам не верит в невиновность Эрола…



