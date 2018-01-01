Wink
Туман
Актёры и съёмочная группа фильма «Туман»

Режиссёры

Джон Карпентер

John Carpenter
Режиссёр

Актёры

Хэл Холбрук

Hal Holbrook
АктёрFather Malone
Том Аткинс

Tom Atkins
АктёрNick Castle
Нэнси Кайс

Nancy Kyes
АктрисаSandy Fadel
Джейми Ли Кёртис

Jamie Lee Curtis
АктрисаElizabeth Solley
Ти Митчелл

Ty Mitchell
АктёрAndy Wayne

Сценаристы

Джон Карпентер

John Carpenter
Сценарист
Дебра Хилл

Debra Hill
Сценарист

Продюсеры

Бэрри Бернарди

Barry Bernardi
Продюсер
Дебра Хилл

Debra Hill
Продюсер

Художники

Билл Уиттен

Bill Whitten
Художник
Крэйг Стернс

Craig Stearns
Художник

Монтажёры

Чарльз Борнстейн

Charles Bornstein
Монтажёр
Томми Ли Уоллес

Tommy Lee Wallace
Монтажёр

Композиторы

Джон Карпентер

John Carpenter
Композитор