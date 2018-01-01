Туман (фильм, 1980) смотреть онлайн

О фильме
В маленьком рыбацком городке обитают духи погибших моряков. Ровно сто лет назад у скал разбилось судно с рыбаками, и теперь город окутывает плотный туман, который разрывают буйные призраки прошлого.
Туман смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джон
Карпентер
- ХХАктёр
Хэл
Холбрук
- ТААктёр
Том
Аткинс
- НКАктриса
Нэнси
Кайс
- ДЛАктриса
Джейми
Ли Кёртис
- ТМАктёр
Ти
Митчелл
- ДКСценарист
Джон
Карпентер
- ДХСценарист
Дебра
Хилл
- ББПродюсер
Бэрри
Бернарди
- ДХПродюсер
Дебра
Хилл
- БУХудожник
Билл
Уиттен
- КСХудожник
Крэйг
Стернс
- ЧБМонтажёр
Чарльз
Борнстейн
- ТЛМонтажёр
Томми
Ли Уоллес
- ДККомпозитор
Джон
Карпентер