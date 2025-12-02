Фильм Цыпленок для Линды!

Цыпленок для Линды!
Цыпленок для Линды!

Цыпленок для Линды!

2023, Linda veut du poulet !
Мультфильм, Мюзикл18+
Полетт понимает, что несправедливо наказала свою дочь Линду. Чтобы загладить свою вину, она обещает приготовить ей курицу с перцем, хотя совсем не умеет готовить. Но где найти курицу в день забастовки, когда все магазины закрыты?

Страна
Франция, Италия
Жанр
Комедия, Мюзикл, Мультфильм
Качество
Full HD

Рейтинг

7.0 IMDb

