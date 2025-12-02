Фильм Цыпленок для Линды!
2023, Linda veut du poulet !
Мультфильм, Мюзикл18+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Полетт понимает, что несправедливо наказала свою дочь Линду. Чтобы загладить свою вину, она обещает приготовить ей курицу с перцем, хотя совсем не умеет готовить. Но где найти курицу в день забастовки, когда все магазины закрыты?
СтранаФранция, Италия
ЖанрКомедия, Мюзикл, Мультфильм
КачествоFull HD
Рейтинг
7.0 IMDb
- СЛРежиссёр
Себастьен
Лоденбах
- МКРежиссёр
Мария
Кьяра Малта
- КЭАктриса
Клотильда
Эсме
- ЛДАктриса
Летиция
Дош
- МКАктёр
Майкл
Клэр
- ППАктёр
Патрик
Пино
- КААктриса
Клодин
Акс
- ЖФАктёр
Жан-Мари
Фонбонн
- ПСАктёр
Пьетро
Сермонти
- ЯААктёр
Яннис
Амуру
- ТГАктёр
Тьерри
Гарет
- ЛНАктриса
Лола
Норда
- КДАктриса
Катрин
Джирон
- МКАктриса
Манон
Кнез
- НКАктриса
Натали
Кузнецофф
- ЖЛАктёр
Жан-Кристоф
Лорье
- ГВАктёр
Гийом
Вердье
- МКСценарист
Мария
Кьяра Малта
- СЛСценарист
Себастьен
Лоденбах
- МИПродюсер
Марк
Ирмер
- КДКомпозитор
Клеман
Дюколь