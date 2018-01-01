Wink
Фильмы
Цветочные врата
Актёры и съёмочная группа фильма «Цветочные врата»

Режиссёры

Хаим Бузагло

Haim Bouzaglo
Режиссёр

Актёры

Альберт Илуз

Albert Iluz
Актёр
Рэймонд Амсалем

Raymond Amsalem
Актриса
Итай Бузагло

Itay Buzaglo
Актёр
Александр Демидов

Aleksandr Demidov
Актёр
Йогев Кенан

Yogev Kenan
Актёр
Зеев Ревах

Ze'ev Revach
Актёр
Хила Саада

Hila Saada
Актриса
Орли Товали

Orly Tobaly
Актриса
Хаим Занати

Haim Zanati
Актёр

Сценаристы

Хаим Бузагло

Haim Bouzaglo
Сценарист

Продюсеры

Моше Эдери

Moshe Edery
Продюсер
Итай Тамир

Itai Tamir
Продюсер

Монтажёры

Хаим Табакман

Haim Tabakman
Монтажёр

Композиторы

Gusto

Gusto
Композитор