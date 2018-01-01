Wink
Цвета времени
Актёры и съёмочная группа фильма «Цвета времени»

Актёры и съёмочная группа фильма «Цвета времени»

Режиссёры

Седрик Клапиш

Cédric Klapisch
Режиссёр

Актёры

Оливье Гурме

Olivier Gourmet
АктёрClaude Monet 1895
Джулия Пьятон

Julia Piaton
АктрисаCéline
Венсан Макен

Vincent Macaigne
АктёрGuy
Вассили Шнайдер

Vassili Schneider
АктёрLucien
Сесиль де Франс

Cécile de France
АктрисаCalixte de La Ferrière
Зинедин Суалем

Zinedine Soualem
АктёрAbdelkrim
Поль Киршер

Paul Kircher
АктёрAnatole
Сюзанн Линдон

Suzanne Lindon
АктрисаAdèle Meunier née Vermillard
Сара Жиродо

Sara Giraudeau
АктрисаOdette Vermillard

Сценаристы

Сантьяго Амигорена

Santiago Amigorena
Сценарист
Седрик Клапиш

Cédric Klapisch
Сценарист

Продюсеры

Андре Логи

André Logie
Продюсер
Бруно Леви

Bruno Levy
Продюсер
Седрик Клапиш

Cédric Klapisch
Продюсер

Художники

Мариэм Гронгуче

Maryem Grongueche
Художница
Пьер-Ив Геро

Pierre-Yves Gayraud
Художник
Мари Шеминаль

Marie Cheminal
Художница

Монтажёры

Анна-Софи Бьён

Anne-Sophie Bion
Монтажёр

Композиторы

Робин Кудер

Robin Coudert
Композитор