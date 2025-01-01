Цвета времени
Цвета времени

Фильм Цвета времени

2025, La venue de l'avenir
Драма, Комедия
О фильме

В одной комнате собираются 20 незнакомцев и узнают, что все они — потомки Адель Вермийяр. Когда они входят в ее старый дом, начинается то, чего никто не ожидал: путешествие во времени. Среди забытых вещей всплывают семейные тайны. Становится ясно, что события из далекого прошлого мистическим образом влияют на настоящее. И пока все выясняют, кем была Адель, каждый из них узнает что-то важное и о себе.

Страна
Франция, Бельгия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цвета времени»