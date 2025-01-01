Фильм Цвета времени
2025, La venue de l'avenir
Драма, Комедия16+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
В одной комнате собираются 20 незнакомцев и узнают, что все они — потомки Адель Вермийяр. Когда они входят в ее старый дом, начинается то, чего никто не ожидал: путешествие во времени. Среди забытых вещей всплывают семейные тайны. Становится ясно, что события из далекого прошлого мистическим образом влияют на настоящее. И пока все выясняют, кем была Адель, каждый из них узнает что-то важное и о себе.
Цвета времени покупка билетов в кино онлайн
Рейтинг
7.5 IMDb
- СКРежиссёр
Седрик
Клапиш
- Актёр
Оливье
Гурме
- ДПАктриса
Джулия
Пьятон
- ВМАктёр
Венсан
Макен
- ВШАктёр
Вассили
Шнайдер
- СдАктриса
Сесиль
де Франс
- ЗСАктёр
Зинедин
Суалем
- ПКАктёр
Поль
Киршер
- СЛАктриса
Сюзанн
Линдон
- СЖАктриса
Сара
Жиродо
- САСценарист
Сантьяго
Амигорена
- СКСценарист
Седрик
Клапиш
- АЛПродюсер
Андре
Логи
- Продюсер
Бруно
Леви
- СКПродюсер
Седрик
Клапиш
- МГХудожница
Мариэм
Гронгуче
- ПГХудожник
Пьер-Ив
Геро
- МШХудожница
Мари
Шеминаль
- АБМонтажёр
Анна-Софи
Бьён
- Композитор
Робин
Кудер