Цимбелин (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Cymbeline
Триллер, Криминал94 мин18+
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О фильме
Современный пересказ одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Действие перенесено в наши дни. Цимбелин, лидер байкеров-наркоторговцев, объявляет войну местным продажным полицейским. Его дочери, Имогене и ее возлюбленному Постуму приходится самим сражаться за свою любовь.
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
3.7 IMDb
- МАРежиссёр
Майкл
Алмерейда
- Актёр
Эд
Харрис
- Актриса
Дакота
Джонсон
- ПБАктёр
Пенн
Бэджли
- Актёр
Антон
Ельчин
- Актёр
Итан
Хоук
- Актриса
Милла
Йовович
- Актёр
Джон
Легуизамо
- Актёр
Делрой
Линдо
- ВКАктёр
Вонди
Кёртис-Холл
- ПГАктёр
Питер
Герети
- МАСценарист
Майкл
Алмерейда
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- МБПродюсер
Майкл
Бенаройя
- Продюсер
Энтони
Катагас
- ЭБПродюсер
Эшли
Берден
- ЭФПродюсер
Эндрю
Фирберг
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- ЕБАктёр дубляжа
Евгений
Березкин
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ТООператор
Тим
Орр
- ДЛКомпозитор
Дэвид
Людвиг