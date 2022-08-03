Современный пересказ одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Действие перенесено в наши дни. Цимбелин, лидер байкеров-наркоторговцев, объявляет войну местным продажным полицейским. Его дочери, Имогене и ее возлюбленному Постуму приходится самим сражаться за свою любовь.

