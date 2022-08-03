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Цимбелин

Цимбелин (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Cymbeline
Триллер, Криминал94 мин18+

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О фильме

Современный пересказ одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Действие перенесено в наши дни. Цимбелин, лидер байкеров-наркоторговцев, объявляет войну местным продажным полицейским. Его дочери, Имогене и ее возлюбленному Постуму приходится самим сражаться за свою любовь.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
3.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цимбелин»