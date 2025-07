Церемония введения в Зал славы рок-н-ролла 2020 года (фильм, 2020) смотреть онлайн

Запись 35-й ежегодной церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла. В этом году в официальные небожители были приняты Depeche Mode, The Doobie Brothers, Уитни Хьюстон, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G. и T. Rex. На этот раз церемония прошла в режиме онлайн: без живых выступлений, зато в более непринужденной обстановке. Особым моме нтом мероприятия стало посмертное чествование недавно ушедшего из жизни гитариста Эдди Ван Халена. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



